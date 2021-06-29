В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 17 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки, 28 июня, в Украине от COVID-19 вакцинировали 17 065 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Одну дозу получили 7591 человек, полностью иммунизированы - 9474 человек", – указывается в сообщении на телеграм-канале.

В течение суток работали 133 мобильные бригады, 230 пунктов прививки и 30 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 1 912 471 человек, из них получили 1 дозу – 1 912 469 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 589 362 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 501 831 прививка.

По состоянию на 28 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 751 726 человек.

Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19