В Италии назвали отношения с США более важными, чем с Китаем

Соединенные Штаты являются гораздо более важным партером для Италии, чем Китай, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Италия является активным коммерческим партнером Китая, у нас были исторические отношения, но они абсолютно не идут ни в какое сравнение и не влияют на союзы ценностей с США, НАТО и ЕС", - сказал он на пресс-конференции в Риме.

Он отметил, что "альянсы Италии с США, НАТО и ЕС являются не просто стратегическими альянсами, но альянсами ценностей, которые позволяют нашей демократии противостоять таким проблемам, как нарушения прав человека".

Наблюдатели обращают внимание, что Соединенные Штаты ранее выражали озабоченность по поводу отношений Италии с Китаем, особенно после того, как Ди Майо, будучи в 2019 году министром экономического развития, способствовал присоединению Италии к пекинской инициативе "Один пояс, один путь". Предыдущий кабинет рассчитывал в связи с этим на широкое привлечение китайских инвестиций в итальянскую экономику.

С приходом к власти в Италии правительства премьера Марио Драги Рим подчеркивает приверженность страны трансатлантическим отношениям.