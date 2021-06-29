С начала вторника российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток вторника, 29 июня, российские наемники на Донбассе осуществили один обстрел украинских позиций у Невельского. З а минувшие сутки зафиксировано два нарушения режима тишины, ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 29 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

За прошедшие сутки, 28 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Водяного на Приазовьеи и в направлении Новотошковского.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Военному оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – тяжелое", – говорится в сообщении.