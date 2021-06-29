У Байдена нет планов приехать на Олимпийские игры в Токио - Белый дом

Президент США Джо Байден не намерен посещать грядущие Олимпийские игры, которые стартуют в июле в Японии, заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент не планирует посещать Игры. Он, конечно, будет болеть за атлетов, как и я. Я немного одержима Олимпийскими играми", - сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В то же время она отметила, что от США на Олимпиаде будет, как всегда, присутствовать делегация. При этом Псаки указала, что американская администрация не забывает о собственных рекомендациях совершать лишь самые необходимые поездки за рубеж.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут. Согласно последним решениям лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек.