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02:23 29.06.2021

Зеленский подписал закон закрепляющий автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм

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Зеленский подписал закон закрепляющий автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 1534-ІХ, который Верховная Рада приняла третьего июня 2021 года.

Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Также закон расширяет полномочия Укртрансбезопасности в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Ранее глава государства отмечал, что перегруженный автотранспорт, особенно в период сбора урожая, разрушает дорожную инфраструктуру, и речь идет не только о старых дорогах - разбиваются даже вновь построенные трассы.

Поэтому он подчеркнул важность принятия документа, который защитит дороги от разрушения излишне нагруженными автомобилями и повысит уровень безопасности дорожного движения.

Теги: #дороги #зеленский #габаритно_весовой_контроль
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