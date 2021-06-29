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01:13 29.06.2021

Сборная Швейцарии по пенальти победила Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

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Сборная Швейцарии по пенальти победила Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Футболисты сборной Швейцарии завоевали путевку в 1/4 финала чемпионата Европы-2020, победив в 1/8 финала соперников из команды Франции.

Основное время встречи, прошедшей в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3, в дополнительное время победитель не определился. В серии пенальти успешнее оказались швейцарцы (5:4).

На 15-й минуте после точного удара в исполнении Хариса Сеферовича сборная Швейцария повела в счете.

На 55-й минуте футболист швейцарской сборной Рикардо Родригес не смог реализовать пенальти, его удар с 11-метровой отметки отразил французский голкипер Юго Льорис. После этого на 57-й и 59-й минутах форвард сборной Франции Карим Бензема поразил ворота соперника и счет стал 2:1 в пользу его команды.

На 75-й минуте Поль Погба укрепил преимущество французов в счете.

Франции, однако, не удалось удержать преимущество в два мяча в основное время: на 81-й минуте вновь отличился Сеферович, на 90-й гол провел Марио Гавранович.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Испанией, которая ранее в понедельник со счетом 5:3 нанесла поражение Хорватии, вырвав победу в дополнительное время. Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

Теги: #швейцария #результат #евро #франция
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