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23:36 28.06.2021

Украинский военный получил ранение в результате обстрела у Новотошковского на Донбассе

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Украинский военный получил ранение в результате обстрела у Новотошковского на Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины в понедельник вечером получил пулевое ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе Новотошковского на Донбассе, сообщили в Оперативно-тактической группировке ''Север''.

"Сегодня 28 июня около 20.30, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести", – сказано на странице ОТГ в Фейсбук в понедельник вечером.

Отмечается, что на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщалось, что российские наемники не нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, 28 июня.

 

Теги: #оос #ранение #военнослужащий
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