Украинский фильм "Редакция" режиссера Бондарчука получил 140 тыс. евро от Eurimages – Ткаченко

Украинский фильм "Редакция" режиссера Романа Бондарчука в копродюсерстве с немецкой компанией Elemag Pictures получил 140 тыс. евро от Eurimages, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Качественное и масштабное кино требует соответствующих средств. Тем более, если есть цель выйти на мировой рынок кинематографа. И вот - хорошая новость. Фильм "Редакция" режиссера Романа Бондарчука в копродюсерстве с немецкой компанией Elemag Pictures получил 140 тыс. евро от Eurimages", – написал министр в своем аккаунте в Телеграмме в понедельник вечером.

По его словам, решение о поддержке украинского-германского фильма "Редакция" приняли на заседании Совета правления Европейского фонда поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений Eurimages.

"По специальной процедуре для Украины на счета украинского продюсера Дарьи Бассель (ООО "Мун Мэн") поступит более 110 тыс. евро. Драма с элементами комедии "Редакция" стала одним из победителей 14-го конкурсного отбора Госкино и получила поддержку почти 20 млн грн", – написал Ткаченко.

Он поблагодарил коллег из Eurimages за поддержку.