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21:15 28.06.2021

Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград деятелям искусства по случаю Дня Конституции Украины

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Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград деятелям искусства по случаю Дня Конституции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 274/2021 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины".

"За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины постановляю: наградить орденом Свободы Мусияку (посмертно) - народного депутата Украины II и IV созывов Верховной Рады Украины; Сироту Михаила Дмитриевича (посмертно) - народного депутата Украины II, III и VI созывов Верховной Рады Украины", – говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в понедельник вечером.

Также разными наградами и почетными званиями к 25-летнему юбилею Конституции Украины награждены 248 человек.

Теги: #награждение #зеленский
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