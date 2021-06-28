Власти Португалии ускоряют вакцинацию в Лиссабоне из-за роста заболеваемости штаммом "дельта" COVID-19

Власти Португалии, в которой наблюдается распространение более заразного штамма "дельта" COVID-19, пытаются ускорить ход вакцинации в столице страны Лиссабоне, сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным AP, за 14 дней заболеваемость по всей стране возросла в среднем до 162 случаев на 100 тыс. населения - максимальный уровень с начала марта.

Между тем, этот показатель в Лиссабоне составил 438. Городские власти увеличили время работы центров вакцинации, разрешили людям старше 50 лет приходить туда без записи. За минувшую неделю количество прививок, сделанных за семь дней, удвоилось в сравнении с предыдущим отчетным периодом и превысило 46 тыс. Новая цель - 65 тыс. прививок в неделю.

Тем временем, в регионе Алгарви на юге страны как минимум на 12 дней приостановили занятия у школьников до 16 лет в попытках сдержать распространение COVID-19. За 14 дней уровень заболеваемости составил 583 на 100 тыс. населения. AP напоминает, что в июне Алгарви посетили тысячи британских туристов: между тем, в Великобритании наблюдается быстрое распространение COVID-19 типа "дельта".

В понедельник португальские власти также объявили, что британцы, прибывающие в Португалию, но не прошедшие вакцинацию, обязаны на две недели уйти в карантин. Такие же правила применяются для путешественников из Бразилии, Индии и ЮАР. Другие приезжающие обязаны предъявить либо цифровой COVID-сертификат ЕС, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

AP напоминает, что в январе по количеству заражений COVID-19, фиксируемых в неделю, Португалия являлась наиболее сильно страдающей от пандемии страной мира. Однако длительный локдаун смог сдержать распространение болезни. С начала пандемии в стране диагностировали около 870 тыс. случаев коронавируса, примерно 17 тыс. зараженных скончались.