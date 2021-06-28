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19:58 28.06.2021

Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов

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Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам" № 1525-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 июня.

На сайте главы государства подчеркивается, что документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины.

"Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и тому подобное", – сказано в сообщении.

Отмечается, что иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут заполнять упрощенную отчетность в электронной форме на государственном или английском языке.

В то же время, согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети Интернет из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Теги: #зеленский #услуги #закон #нерезиденты
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