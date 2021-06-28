События

19:44 28.06.2021

В Великобритании зафиксировали максимальный с января суточный прирост новых случаев COVID-19

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В Великобритании зафиксировали максимальный с января суточный прирост новых случаев COVID-19

В Великобритании зафиксирован стремительный рост суточного показателя случаев коронавируса COVID-19 - за последние 24 часа в стране диагностировали свыше 22 тыс. заражений, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на официальные данные.

Согласно правительственным данным, за последние сутки выявили 22 тыс. 868 случаев COVID-19 притом, что накануне этот показатель составил менее 15 тыс., а в прошлый понедельник - чуть более 10,6 тыс. Последний раз число выявленных за сутки случаев коронавируса превышало 20 тыс. в январе этого года.

При этом наблюдается спад суточной смертности от последствий заболевания. Так, за сутки зарегистрировали три случая летального исхода, накануне этот показатель составил 11, а днем ранее - 23.

Рост темпов распространения коронавируса фиксируют на фоне интенсивной вакцинационной кампании. Так за сутки более 139,7 тыс. британцев получили первую дозу препарата от COVID-19, а более 123,5 тыс. - уже вторую дозу.

Таким образом, свыше 44 млн жителей Великобритании сделали как минимум первую прививку от COVID-19, а более 32 млн британцев прошли полную вакцинацию.

Ранее в понедельник премьер Великобритании Борис Джонсон отверг возможность снятия коронавирусных ограничений в Англии ранее 19 июля. По его словам, к этому дню Англия постарается вернуться к нормальному образу жизни "насколько это возможно".

Джонсон ранее в июне объявил о продление ограничительных мер в Англии, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

Новый глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид, сменивший Мэтта Хэнкока, в свою очередь отметил, что после снятия ограничений "пути назад не будет".

Как сообщает Sky News, Джавид должен проинформировать палату общин о своей программе по борьбе с пандемией COVID-19.

Экс-министр здравоохранения Хэнкок ушел в отставку на этих выходных после того, как стало известно, что он нарушил рекомендации по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 4,7 млн заражений, более 128 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #великобритания #заражения #антирекорд #коронавирус
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