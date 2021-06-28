События

17:59 28.06.2021

Кулеба поручил посольствам проверить информацию о загорании судна с одесскими моряками возле Шри-Ланки

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Кулеба поручил посольствам проверить информацию о загорании судна с одесскими моряками возле Шри-Ланки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно поручил посольствам в Индии и Сингапуре проверить информацию о загорании возле Шри-Ланки судна MSC MESSINA, на борту которого были украинские моряки.

"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины", - написал спикер МИД Украины Олег Николенко на странице в Twitter.

По данным портала "Seafarers Journal", в районе Шри-Ланки загорелось судно под названием MSС MESSINA, на борту которого находились моряки из Одессы.

"В соцсетях сообщается, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс. Остальные члены экипажа находятся на аварийном судне", - сообщает издание.

Происшествие произошло 25 июня, с того момента экипаж находится без связи.

Теги: #судно #шри_ланка #пожар #моряки
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