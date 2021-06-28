События

17:40 28.06.2021

Близ одной из ж/д станций на юге Лондона ликвидируют сильный пожар

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Близ одной из ж/д станций на юге Лондона ликвидируют сильный пожар

Сильный пожар произошел в понедельник вблизи железнодорожной станции Elephant and Castle на юге Лондона, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

По ее данным, на устранении возгорания работают 70 пожарных.

По поступающим с места события сообщениям, пожар мог возникнуть во время проведения работ на территории закрытого торгового центра.

На фотографиях очевидцев видны большие клубы дыма над железнодорожными путями.

Информации о пострадавших не поступало.

Теги: #станция #англия #пожар
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Интерфакс-Украина
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