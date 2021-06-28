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17:29 28.06.2021

В Турции пятеро украинцев пострадали в результате ДТП – МИД

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В Турции пятеро украинцев пострадали в результате ДТП – МИД

В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия 26 июня пятеро украинцев получили незначительные травмы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"26 июня вблизи г.Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов. Пять украинцев получили незначительные травмы", - рассказал спикер ведомства.

Он добавил, что украинцам сразу же была оказана медицинская помощь, и в тот же день их выписали из больницы.

"Страховая компания покрыла расходы на лечение. По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором", - подчеркнул Николенко.

По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя.

Теги: #турция #дтп #украинцы
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