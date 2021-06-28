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17:21 28.06.2021

Беларусь отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций, рекомендует главе представительства Евросоюза выехать в Брюссель

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Беларусь отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций, рекомендует главе представительства Евросоюза выехать в Брюссель

Минск в ответ на санкции запрещает въезд в Беларусь представителям евроструктур, отзывает для консультаций своего постпреда при ЕС.

"Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", - говорится в заявлении МИД Беларуси в понедельник.

Кроме того, отмечается в заявлении, "в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер".

Теги: #реакция #ес #санкции #беларусь
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