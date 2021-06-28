Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады во вторник по инициативе Зеленского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента во вторник, 29 июня, в 16:00.

"Завтра Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, соберется еще на внеочередное - по инициативе президента Украины. Только что подписал соответствующее распоряжение. Начало - в 16.00", - написал Разумков на странице в Facebook.

Он отметил, что к рассмотрению запланировано семь законопроектов. В частности, среди них - проект закона Украины о критической инфраструктуре (№5219), проект закона об основах национального сопротивления (№5557) и увеличение численности Вооруженных сил Украины (№5558).

Кроме того, парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (№3743) и ряд других проектов законов.