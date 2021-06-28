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16:02 28.06.2021

Кличко: верю, что Украина станет конституционно развитым и правовым европейским государством

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Кличко: верю, что Украина станет конституционно развитым и правовым европейским государством

Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко в День Конституции Украины принял участие в торжественном заседании в Верховной Раде, сообщает пресс-служба мэра.

"Конституция – это основа нашей государственности, независимости и демократии. 25 лет Основному закону страны – это не так много. Но первая Конституция в мире, которая распределяла власть по демократическим принципам, – Конституция Пилипа Орлика – была написана и принята именно в Украине", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что сегодня особенно важно, чтобы положения и нормы украинской Конституции были не только декларативными, но и соблюдались всеми институтами власти.

"Я верю, что Украина станет конституционно развитым и правовым европейским государством с высокими стандартами жизни и соблюдением демократических прав и свобод каждого гражданина. Как это гарантирует Основной закон нашей страны", – отметил Кличко.

Теги: #кличко #конституция
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