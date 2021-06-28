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15:26 28.06.2021

В больнице Энергодара, где находились пациенты на ИВЛ, произошло аварийное отключение электроснабжения

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В больнице Энергодара, где находились пациенты на ИВЛ, произошло аварийное отключение электроснабжения

В г.Энергодар (Запорожская область) спасатели в воскресенье, 27 июня, вечером оказали помощь больнице во время аварийного отключения электроснабжения, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"27 июня в 18:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" на ул.Строителей в г.Энергодар произошло аварийное отключение от электроснабжения и нужна помощь спасателей", - сказано в сообщении.

Бойцы ГСЧС с помощью двух переносных генераторов обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии в инфекционное и реанимационное отделения, где находилось по одному больному, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

"Электроснабжение восстановлено в тот же день в 19:20 и работает в штатном режиме", - добавили спасатели.

Теги: #электроэнергия #больница #отключение #энергодар
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