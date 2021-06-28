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14:08 28.06.2021

Зеленский благодарит Евросовет за одобрение Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС

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Зеленский благодарит Евросовет за одобрение Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует одобрение Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС, подчеркнув, что подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство.

"Благодарен Европейскому совету и председательству Португалии в Совете ЕС в 2021 году за принятие Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", - написал Зеленский на странице в Twitter в понедельник.

Согласно пресс-релизу на сайте Европейского совета, Совет в понедельник, 28 июня, "дал зеленый свет" на подписание трех соседних авиационных Соглашений - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром.

"Эти Соглашения откроют рынок авиаперевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов. За счет более эффективной взаимосвязи они будут способствовать торговле, туризму, инвестициям, а также экономическому и социальному развитию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три Соглашения о соседстве снимут рыночные ограничения в отношении соседних с ЕС стран и свяжут эти страны с внутренним авиационным рынком ЕС, поскольку они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила ЕС.

"Решения по Украине, Армении и Катару позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу. Ожидается, что четыре соглашения будут подписаны осенью 2021 года. Затем каждое соглашение должно быть ратифицировано каждым государством-членом, Союзом и другой стороной", - уточнили в Евросовете.

Как сообщалось, 3 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил обеспокоенность, что подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве Европейского союза с Украиной вновь перенесено, и просит европейских партнеров ускорить этот процесс.

В свою очередь глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркнул, что Украина со своей стороны выполнила все требования по Соглашению о совместном авиационном пространстве и подписание состоится в ближайшее время.

Теги: #транспорт #зеленский #евросовет #авиапространство
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