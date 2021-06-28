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13:08 28.06.2021

Посольство США назвало борьбу за прекращение насилия и дискриминации в отношении ЛГБТК+ глобальным вызовом

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Посольство США назвало борьбу за прекращение насилия и дискриминации в отношении ЛГБТК+ глобальным вызовом

Посольство США в Украине поздравляет с Днем прайда 2021 и отмечает, что борьба за прекращение насилия, дискриминации, криминализации и стигмы в отношении ЛГБТК+ является глобальным вызовом.

"Поздравляем с Днем прайда! Соединенные Штаты еще раз подчеркивают, что права LGBTQI+ являются правами человека, и ни одна группа не должна быть исключена из сферы действия мер защиты, независимо от расы, этнической принадлежности, пола, половой идентичности, сексуальной ориентации, половых особенностей, статуса инвалидности, возраста, религии или убеждений. Борьба за прекращение насилия, дискриминации, криминализации и стигмы по LGBTQI+ является глобальным вызовом", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

США также призвали присоединиться к ним в поддержке достойного отношения ко всем людям и всестороннего уважения к правам человека.

Теги: #сша #лгбтк #посольство
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Интерфакс-Украина
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