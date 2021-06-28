Более 400 граждан Украины находятся в местах заключения в РФ и на оккупированных территориях - Денисова

405 граждан Украины, включая военных и женщин, находятся в местах заключения в Российской Федерации и на временно оккупированных украинских территориях, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"К сожалению, государство не может гарантировать на сегодняшний день соблюдение конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, которое искореняет не только все украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и пыточных Российской Федерации и на оккупированных территориях", - отметила Денисова на торжественном заседании парламента по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины в понедельник.

Вместе с тем она отметила, что за последние годы Офис омбудсмена зафиксировал значительное увеличение количества сообщений о нарушении прав граждан. По словам Денисовой, в 2019 году таких сообщений было 34 тысячи, в 2020-м - более 48,5 тысяч, а за первое полугодие 2021-го - уже более 27 тысяч.