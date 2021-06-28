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12:28 28.06.2021

В Украине сохранится неустойчивая и достаточно жаркая погода

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В Украине сохранится неустойчивая и достаточно жаркая погода

В ближайшие сутки сохранится неустойчивая и достаточно жаркая погода со свежим ветром, умеренными дождями в ряде регионов, сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатском регионе, днём и в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, в западных областях 10-15°; днём 24-29°, на Закарпатье до 32°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 16-21°.

В Киеве - ночью без осадков, днём небольшие кратковременные дожди; температура воздуха ночью 17-19°, днём 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 июня самая высокая температура воздуха днём была 34,0° в 1963г., самая низкая ночью 7,5° в 1902г.

В среду, 30 июня, без осадков, лишь днём в западных и юго-западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с, во время гроз местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-19°, днём 25-31°, на Закарпатье до 33°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 16-18°, днём 27-29°.

28 июня на 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях 21-27°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #прогноз
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Интерфакс-Украина
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