Разумков: Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации

Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации Российской Федерацией части территории Украины, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"В условиях аннексии и оккупации части территории Украины самой важной задачей является распространение действия Основного закона на всю территории нашего государства, обеспечения его целостности и неприкосновенности в пределах существующих международно признанных границах", - сказал Разумков на торжественном заседании Верховной Рады, посвящённом 25-летию принятия Конституции Украины.

В заседании парламента принимают участие президенты Украины Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Пётр Порошенко.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник впервые с весны прошлого года с введением карантина в связи с COVID-19, разрешили работать на балконе в зале заседаний журналистам (до сегодняшнего дня там могли находиться только фотографы и операторы).