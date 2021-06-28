События

11:33 28.06.2021

Зеленский заявил, что вносит в Раду как неотложный законопроект о большом гербе Украины

1 мин читать
Зеленский заявил, что вносит в Раду как неотложный законопроект о большом гербе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона о большом государственном гербе Украины.

"В соответствии со статьей 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о большом государственном гербе Украины и обозначаю его как неотложный....И докладывать будет законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании парламента первый президент Украины Леонид Кравчук", - заявил президент, выступая на торжественном заседании Рады по случаю Дня Конституции Украины.

Он также поблагодарил депутатов "всех партий и фракций" за работу, выразил благодарность депутатам Рады второго созыва.

Теги: #законопроект #герб #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:10 28.06.2021
Зеленский приехал на торжественное заседание Рады в честь 25-летия Конституции Украины

Зеленский приехал на торжественное заседание Рады в честь 25-летия Конституции Украины

10:35 28.06.2021
Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции

Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции

18:28 27.06.2021
Фиала отверг мнение о его соответствии критериям олигарха по законопроекту президента

Фиала отверг мнение о его соответствии критериям олигарха по законопроекту президента

12:53 25.06.2021
Разумков считает правильной разработку законопроекта о деятельности Офиса президента

Разумков считает правильной разработку законопроекта о деятельности Офиса президента

11:51 25.06.2021
В Раде зарегистрировали законопроект об основах правотворческой деятельности

В Раде зарегистрировали законопроект об основах правотворческой деятельности

11:14 25.06.2021
Разумков считает себя членом команды президента Украины

Разумков считает себя членом команды президента Украины

09:25 25.06.2021
"Евросолидарность" отрицает обвинения Зеленского в адрес Порошенко

"Евросолидарность" отрицает обвинения Зеленского в адрес Порошенко

08:33 25.06.2021
Конгрессмены США внесли законопроект о повышении осведомленности американцев о киберугрозах

Конгрессмены США внесли законопроект о повышении осведомленности американцев о киберугрозах

22:02 24.06.2021
Операция по захвату "вагнеровцев" не была операцией Украины

Операция по захвату "вагнеровцев" не была операцией Украины

21:56 24.06.2021
Зеленский готов помочь Киеву развивать инфраструктуру

Зеленский готов помочь Киеву развивать инфраструктуру

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: к 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года из Швеции

Зеленский приехал на торжественное заседание Рады в честь 25-летия Конституции Украины

В Украине за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 723 человек, 9 летальных случаев

В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 400 граждан Украины находятся в местах заключения в РФ и на оккупированных территориях - Денисова

В харьковском аэропорту задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство

В Украине сохранится неустойчивая и достаточно жаркая погода

Процесс внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет непростым - Разумков

Разумков: Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации

Зеленский: к 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года из Швеции

Число заражений COVID-19 в мире превысило 181 млн

Посольство США поздравило Украину с юбилеем ее Конституции

Колумбия предложила награду за информацию о нападении на вертолет президента

Германия включила Португалию и Россию в список регионов, после посещения которых обязателен карантин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА