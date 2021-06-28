Зеленский заявил, что вносит в Раду как неотложный законопроект о большом гербе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона о большом государственном гербе Украины.

"В соответствии со статьей 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о большом государственном гербе Украины и обозначаю его как неотложный....И докладывать будет законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании парламента первый президент Украины Леонид Кравчук", - заявил президент, выступая на торжественном заседании Рады по случаю Дня Конституции Украины.

Он также поблагодарил депутатов "всех партий и фракций" за работу, выразил благодарность депутатам Рады второго созыва.