Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 25-летием Конституции страны.

"Конституции Украины - 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократичная и человекоцентричная, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция - символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником", - написал глава государства в Твиттере.

28 июня отмечается День Конституции. В этот день в 1996 году утром после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла Конституцию независимой Украины.