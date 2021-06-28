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10:11 28.06.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 181 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 181 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 181 млн 94 тыс. 154, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 923 тыс. 72 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 625 тыс. 20 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 603 тыс. 966.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 279 тыс. 331, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 396 тыс. 730.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 420 тыс. 598 заболевших, умерли 513 тыс. 474 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 505,3. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 861 человек, в Индии - 285, Бразилии - 2 тыс. 399.

Теги: #covid_19 #мир
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