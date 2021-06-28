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09:54 28.06.2021

Посольство США поздравило Украину с юбилеем ее Конституции

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Посольство США поздравило Украину с юбилеем ее Конституции

Посольство США поздравило украинцев с 25-й годовщиной принятия Конституции Украины.

"В 25-ую годовщину принятия Конституции Украины мы празднуем долгий и упорный путь Украины к построению демократического и независимого государства. США продолжат работать с Украиной для достижения ее евроатлантических устремлений и построения процветающего и светлого будущего для всех в Украине", - написало американское посольство в Твиттере.

28 июня 1996 года в 9:20 утра после заседания, которое длилось сутки почти непрерывно, Верховная Рада 315 голосами приняла Основной закон независимой Украины.

 

Теги: #сша #юбилей #конституция #посольство
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