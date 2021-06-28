Посольство США поздравило Украину с юбилеем ее Конституции
Посольство США поздравило украинцев с 25-й годовщиной принятия Конституции Украины.
"В 25-ую годовщину принятия Конституции Украины мы празднуем долгий и упорный путь Украины к построению демократического и независимого государства. США продолжат работать с Украиной для достижения ее евроатлантических устремлений и построения процветающего и светлого будущего для всех в Украине", - написало американское посольство в Твиттере.
28 июня 1996 года в 9:20 утра после заседания, которое длилось сутки почти непрерывно, Верховная Рада 315 голосами приняла Основной закон независимой Украины.
З нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції 🇺🇦 ми відзначаємо довгий, напружений шлях 🇺🇦 до побудови демократичної та незалежної держави. 🇺🇸 продовжуватимуть співпрацю з 🇺🇦 для досягнення її євроатлантичних прагнень і розбудови успішного, світлого майбутнього для всіх українців. pic.twitter.com/bpWxPJQyp5— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 28, 2021