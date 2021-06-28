События

09:24 28.06.2021

Колумбия предложила награду за информацию о нападении на вертолет президента

1 мин читать
Колумбия предложила награду за информацию о нападении на вертолет президента

Колумбия предложила вознаграждение в размере 3 млрд песо ($796 тыс.) за информацию о нападении на вертолет президента, сообщило BBC News.

Президент Колумбии Иван Дуке приближался к аэропорту Кукута недалеко от границы с Венесуэлой 25 июня, когда неизвестные обстреляли его вертолет. На борту также были министр национальной обороны Диего Милано и глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос.

На фотографиях, опубликованных позже, были видны пулевые отверстия в несущем винте и хвосте вертолета. Никто из находившихся на борту не пострадал.

ООН, ЕС и США осудили это нападение. Министр обороны Диего Молано, который также находился на борту самолета, предложил награду за любую информацию о преступниках.

Национальная полиция тем временем объявила, что они нашли две винтовки в районе Кукуты - АК-47 и винтовку калибра 7,62, которые, как они считают, были использованы при нападении.

С конца апреля в Колумбии начались протесты после повышения налогов на топливо, коммунальные услуги и заработную плату. На фоне протестов ушел в отставку министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья.

 

Теги: #президент #обстрел #колумбия #вертолет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:59 26.06.2021
Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

11:55 25.06.2021
Разумков: в проведении досрочных президентских выборов нет смысла

Разумков: в проведении досрочных президентских выборов нет смысла

21:45 24.06.2021
Зеленский намерен при встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США контракта или меморандума в сфере обороны

Зеленский намерен при встрече с Байденом обсудить заключение между Украиной и США контракта или меморандума в сфере обороны

21:42 24.06.2021
Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики

Вступление Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики

20:32 24.06.2021
Зеленский с супругой посетил "Книжный арсенал" в Киеве

Зеленский с супругой посетил "Книжный арсенал" в Киеве

16:33 24.06.2021
Каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах – опрос центра Разумкова

Каждый пятый украинец готов поддержать Зеленского на президентских выборах – опрос центра Разумкова

19:19 22.06.2021
Президент Грузии прибыла в Украину

Президент Грузии прибыла в Украину

10:58 20.06.2021
Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

21:11 18.06.2021
Зеленский подписал закон о продлении до 2025г беспошлинного ввоза иностранных самолетов до 110 мест

Зеленский подписал закон о продлении до 2025г беспошлинного ввоза иностранных самолетов до 110 мест

19:34 17.06.2021
Зеленский назначил стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр

Зеленский назначил стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 723 человек, 9 летальных случаев

В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

На юге Англии нашли потерянные секретные документы британского Минобороны о прошедшем близ Крыма эсминце – СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции

Число заражений COVID-19 в мире превысило 181 млн

Посольство США поздравило Украину с юбилеем ее Конституции

Германия включила Португалию и Россию в список регионов, после посещения которых обязателен карантин

В Иране заявляют, что создали способные преодолеть 7 тыс. км беспилотники

В Украине за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 723 человек, 9 летальных случаев

С начала суток российские наемники на Донбассе не открывали огонь по украинским позициям

Британское Минобороны проверит ситуацию с утечкой документов о эсминце Defender

В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

Два жилых дома сгорели из-за удара молнии в Черниговской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА