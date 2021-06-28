В Иране заявляют, что создали способные преодолеть 7 тыс. км беспилотники

Иранские военные имеют в своем распоряжении беспилотники, способные преодолеть без посадки 8 тыс. километров, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами в воскресенье.

"У нас есть беспилотники, которые могут преодолеть 7 тыс. км, после чего совершить посадку", - приводят его слова официальные иранские СМИ.

Западные СМИ отмечают, что это рекордные для Ирана показатели: беспилотник может пролететь 3,5 км до цели, а потом - вернуться к месту, откуда его запускали. До сих пор наибольшая данность в Иране была у беспилотников "Газа": они способны преодолеть 2 тыс. км до цели, а затем вернуться.