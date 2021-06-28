Германия включила Португалию и Россию в список регионов, после посещения которых обязателен карантин

Германия включила Россию и Португалию в число регионов распространения мутационного варианта коронавируса, сообщил Институт Роберта Коха.

Распоряжение действует с 29 июня, оно означает, что после приезда в Германию из такого региона необходим карантин продолжительностью 14 дней, сократить его, сдав тест, невозможно.

Глава института Лотар Вилер заявил, что опасный "индийский дельта-вариант" вируса станет в Германии доминирующим, это вопрос времени.