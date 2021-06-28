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08:20 28.06.2021

В Украине за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 723 человек, 9 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 723 человек, 9 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 285 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 723 человек, умерли 9 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 27 июня 2021 года в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 19 медработников - 31). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 384 человек; летальных исходов - 9; выздоровели - 723 человек", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 234 281 человек, выздоровели 2 163 792 человек, летальных случаев - 52 295.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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