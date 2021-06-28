С начала суток российские наемники на Донбассе не открывали огонь по украинским позициям

С начала текущих суток понедельника российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины, без потерь. За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела, в результате чего один украинский военный был ранен, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 28 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке в понедельник.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Неподалеку Старогнатовки наемники осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов. На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в военный госпиталь в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, на севере Луганщины зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника своевременно подавлен средствами РЭБ.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - добавили в ОС.