События

08:00 28.06.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе не открывали огонь по украинским позициям

1 мин читать
С начала суток российские наемники на Донбассе не открывали огонь по украинским позициям

С начала текущих суток понедельника российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины, без потерь. За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела, в результате чего один украинский военный был ранен, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 28 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке в понедельник.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Неподалеку Старогнатовки наемники осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов. На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в военный госпиталь в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, на севере Луганщины зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника своевременно подавлен средствами РЭБ.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - добавили в ОС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 28.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 723 человек, 9 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 723 человек, 9 летальных случаев

07:17 28.06.2021
В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

06:56 28.06.2021
Два жилых дома сгорели из-за удара молнии в Черниговской области

Два жилых дома сгорели из-за удара молнии в Черниговской области

06:53 28.06.2021
США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь от запуска "Северного потока 2"

США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь от запуска "Северного потока 2"

05:50 28.06.2021
В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь разведчика генерал-майора Шаповала

В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь разведчика генерал-майора Шаповала

04:09 28.06.2021
В Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще один в больнице

В Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще один в больнице

01:39 28.06.2021
В Житомирской области от удара молнии сгорел дом

В Житомирской области от удара молнии сгорел дом

20:39 27.06.2021
В Луцке правоохранители охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи

В Луцке правоохранители охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи

18:28 27.06.2021
Фиала отверг мнение о его соответствии критериям олигарха по законопроекту президента

Фиала отверг мнение о его соответствии критериям олигарха по законопроекту президента

18:07 27.06.2021
Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 723 человек, 9 летальных случаев

В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

На юге Англии нашли потерянные секретные документы британского Минобороны о прошедшем близ Крыма эсминце – СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия включила Португалию и Россию в список регионов, после посещения которых обязателен карантин

Британское Минобороны проверит ситуацию с утечкой документов о эсминце Defender

ЮАР ужесточает ограничения для борьбы с COVID-19

Премьер Люксембурга заразился коронавирусом

В Таджикистане впервые после 10 января опубликованы данные о новых случаях заражения COVID-19

AstraZeneca начинает испытания вакцины от "южноафриканского" штамма COVID-19

В Индонезии зафиксировали антирекорд заражений COVID-19

ГСЧС предупреждает украинцев о грозах, граде и шквальном ветре

Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

На юге Англии нашли потерянные секретные документы британского Минобороны о прошедшем близ Крыма эсминце – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА