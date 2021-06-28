В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

В акватории Черного моря в понедельник стартуют крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021, сообщают ВМС США.

В них будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

"В учениях в этом году будет задействовано самое большое количество стран-участниц за всю историю учений с участием 32 стран с шести континентов, которые направили 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов и 18 отрядов специальных и водолазных операций", - говорится в сообщении.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является реальной демонстрацией поддержки Украины со стороны США, которая сегодня необходима как никогда", - заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.