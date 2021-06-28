Два жилых дома сгорели из-за удара молнии в Черниговской области, никто не пострадал в результате пожара, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"26 июня в 20:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в поселке Козелец по ул. Маяковского молния попала в крышу жилого дома, из-за чего возник пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 20:25, а в 20:30 ликвидировали. Огонь повредил кровлю и перекрытие на площади 3 кв.м.

Кроме того, в этот же день в 22:30 грозовой разряд вызвал возгорание жилого дома в пгт Малая Девица Прилуцкого района. Спасатели установили, что горит кровля дома. Пожарные локализовали возгорание в 22:40, а в 00:30 окончательно ликвидировали и предотвратили распространение огня на другие здания. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие на площади 40 кв.м и имущество. Погибших и травмированных нет.