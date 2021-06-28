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05:50 28.06.2021

В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь разведчика генерал-майора Шаповала

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В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь разведчика генерал-майора Шаповала

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии открытия сквера в честь героя Украины генерал-майора Максима Шаповала и памятного знака, посвященного украинским разведчикам, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"Наш гражданский долг - уважать каждого защитника Украины. И мне особенно приятно открывать сегодня сквер в честь легендарного разведчика, Героя Украины, генерал-майора Максима Шаповала. Настоящего патриота и профессионала, достижение которого имеют особое значение в борьбе с российским агрессором", - цитирует пресс-служба слова Кличко.

Отмечается, что в центре сквера установили садово-парковую скульптуру с эмблемой главного управления разведки Министерства обороны Украины – памятный знак, посвященный украинским разведчикам. Автор проекта - народный художник Украины Николай Билык.

"Раньше мы открыли мемориальную доску, установили на фасаде дома, где жил Максим Шаповал. Его именем уже назвали улицу, на которой он жил. И я искренне благодарен общине Соломенского района, всем людям, с которыми мы создавали этот красивый сквер и установление в нем памятного знака, посвященного украинским разведчикам", - сказал Кличко. 

Теги: #киев #сквер #украина #открытие
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