События

03:12 28.06.2021

Премьер Люксембурга заразился коронавирусом

1 мин читать

 

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в воскресенье сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщают французские СМИ.

Теперь глава правительства проведет 10 дней на самоизоляции, однако все это время будет продолжать работать. Болезнь протекает у него в легкой форме: у Беттеля несильно поднялась температура, он ощущает головную боль.

По данным СМИ, в начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.

Теги: #коронавирус #люксембург #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:00 27.06.2021
В Таджикистане впервые после 10 января опубликованы данные о новых случаях заражения COVID-19

В Таджикистане впервые после 10 января опубликованы данные о новых случаях заражения COVID-19

16:56 27.06.2021
В Индонезии зафиксировали антирекорд заражений COVID-19

В Индонезии зафиксировали антирекорд заражений COVID-19

10:43 27.06.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,7 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,7 млн - университет Джонса Хопкинса

10:29 27.06.2021
Япония потребует ежедневных в течение недели тестов на COVID-19 у спортсменов из стран с активным распространением дельта-варианта вируса

Япония потребует ежедневных в течение недели тестов на COVID-19 у спортсменов из стран с активным распространением дельта-варианта вируса

10:11 27.06.2021
В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 43 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 43 тыс. человек – Минздрав

08:16 27.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 450 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 097 человек, 17 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 450 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 097 человек, 17 летальных случаев – Минздрав

08:26 26.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 756 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1835 человек, 35 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 756 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1835 человек, 35 летальных случаев – Минздрав

20:02 25.06.2021
В Великобритании вновь зафиксировали за сутки около 16 тыс. новых случаев COVID-19

В Великобритании вновь зафиксировали за сутки около 16 тыс. новых случаев COVID-19

19:31 25.06.2021
В Италии уже порядка 17% новых случаев COVID-19 приходятся на "дельта" штамм

В Италии уже порядка 17% новых случаев COVID-19 приходятся на "дельта" штамм

08:38 25.06.2021
В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 96 180 человек

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 96 180 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

На юге Англии нашли потерянные секретные документы британского Минобороны о прошедшем близ Крыма эсминце – СМИ

Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы остановить раздачу российских паспортов на Донбассе - МИД

В Украине за сутки зафиксировано 450 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 097 человек, 17 летальных случаев – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще один в больнице

В Житомирской области от удара молнии сгорел дом

Сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020

В Луцке правоохранители охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи

AstraZeneca начинает испытания вакцины от "южноафриканского" штамма COVID-19

Фиала отверг мнение о его соответствии критериям олигарха по законопроекту президента

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

ГСЧС предупреждает украинцев о грозах, граде и шквальном ветре

Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

На юге Англии нашли потерянные секретные документы британского Минобороны о прошедшем близ Крыма эсминце – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА