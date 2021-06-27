Сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Футболисты сборной Чехии со счетом 2:0 нанесли поражение команде Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

На 68-й минуте встречи, прошедшей в Будапеште, Чехия вышла вперед благодаря голу Томаша Голеша. На 80-й минуте ворота сборной Нидерландов поразил Патрик Шик.

Оба гола команда Нидерландов пропустила, играя в меньшинстве: на 55-й минуте был удален Маттейс де Лихт. Красную карточку российский арбитр Сергей Карасев показал ему после того, как задействовал систему видеопомощи рефери (VAR).

Одержав победу в матче, сборная Чехии вышла в четвертьфинал, где сыграет с Данией.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента.