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20:39 27.06.2021

В Луцке правоохранители охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи

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В Луцке правоохранители охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи

В Луцке правоохранители в усиленном режиме охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи, грубых нарушений общественного порядка не выявлено, сообщила пресс-служба Национальной полиции Волынской области.

"Мероприятия в Луцке продолжаются. Во всех местах массового скопления людей несут службу различные подразделения полиции. Грубых нарушений общественного порядка не выявлено", - говорится в сообщении.

 

 

Теги: #правопорядок #украина #день_молодежи #луцк
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