В Луцке правоохранители охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи

В Луцке правоохранители в усиленном режиме охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи, грубых нарушений общественного порядка не выявлено, сообщила пресс-служба Национальной полиции Волынской области.

"Мероприятия в Луцке продолжаются. Во всех местах массового скопления людей несут службу различные подразделения полиции. Грубых нарушений общественного порядка не выявлено", - говорится в сообщении.