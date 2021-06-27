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19:22 27.06.2021

AstraZeneca начинает испытания вакцины от "южноафриканского" штамма COVID-19

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AstraZeneca начинает испытания вакцины от "южноафриканского" штамма COVID-19

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет приступили в воскресенье к разработке модифицированной вакцины от COVID-19 - для борьбы против штамма "бета", зародившегося в ЮАР, сообщают европейские СМИ.

В ходе испытаний планируется проверить, как подобная вакцина действует на уже вакцинированных от коронавируса людей, а также - на тех, кто вообще еще не вакцинирован. Участвуют в испытаниях жители Великобритании, ЮАР, Бразилии, Польши.

Новый препарат разработан на основе "классического" варианта вакцины от AstraZeneca. Первые результаты испытаний, как ожидается, поступят позже в 2021 году.

Распространение различных штаммов коронавируса беспокоит специалистов во многих странах. Так, британские эксперты считают, что вакцины хуже защищают от варианта "бета", чем от других штаммов. Кроме того, в последние недели большую обеспокоенность в странах Европы вызывает штамм "дельта": он появился в Индии и быстро распространился практически по всему миру.

Теги: #вакцина #испытания #британия
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