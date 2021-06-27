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18:07 27.06.2021

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

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Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия перемирия, ранен один военнослужащий ВСУ

С начала текущих суток, 27 июня, российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили условия режима прекращения огня, один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в воскресенье.

"С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вблизи поселка Шумы российские наемники открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а вблизи Старогнатовки - совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Приазовье, вблизи Водяного противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ", - сообщают в штабе ООС.

Там добавляют, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Теги: #всу #оос #обстрелы #раненый
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