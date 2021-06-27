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15:54 27.06.2021

ГСЧС предупреждает украинцев о грозах, граде и шквальном ветре

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ГСЧС предупреждает украинцев о грозах, граде и шквальном ветре

В понедельник, 28 июня, в большинстве регионов Украины, за исключением западных и южных областей, ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквальный ветер, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В нем отмечается, что в Киеве и Киевской области в понедельник ожидается гроза.

 

Теги: #гсчс #погода
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