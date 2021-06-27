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15:30 27.06.2021

Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

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Минкультуры по обращению СБУ исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – пресс-служба

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского исполнителя Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины в ответ на соответствующее обращение Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Минкультуры в воскресенье.

"Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо относительно включения Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что, на основании обращения Службы безопасности Украины от 25 июня 2021 года № 5/1/1-7000, Минкультуры признает свой указ от 22 июня 2021 года № 446 "Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародовании на официальном веб-сайте" утратившим силу.

"Оба указа, как о включении (Киркорова в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – ИФ), так и отмене включения, выданы на основании соответствующих писем СБУ. Они согласно ст. 15 закона "О кинематографии" предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности", - подчеркивают в ведомстве.

Там добавляют, что включая или исключая тех или иных лиц из перечня, "министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования в определенный законодательством способ решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности".

"При этом, как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает", - резюмируют в ведомстве.

Как сообщалось, 24 июня Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

 

Теги: #киркоров #минкультуры #сбу #нацбезопасность
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