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12:56 27.06.2021

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

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В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки в западных и большинстве южных областей Украины влажность уменьшится, а на остальной территории атмосферные фронты будут обусловливать неустойчивую погоду, температурный фон ожидается несколько выше нормы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 28 июня, в западных и большинстве южных областей без существенных осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской, ночью местами и Полтавской областях значительные дожди; на Левобережье в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, на востоке страны южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, в западных областях 12-17°; днем 23-28°, в Закарпатской, Луганской и южных областях до 30°.

В Киеве в понедельник кратковременные дожди, грозы; температура ночью 17-19°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 июня самая высокая температура днем была (+33,5°) в 1961 году, самая низкая ночью (+6,8°) в 1887 году.

Во вторник, 29 июня, ночью без осадков; днём в северных, восточных и большинстве центральных областей местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°; днём 24-29°, в Закарпатье до 33°.

В Киеве во вторник ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Утром 27 июня температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 20-27°, в Днепре вблизи Киева - 25°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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