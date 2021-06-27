События

12:07 27.06.2021

Во время львовского полумарафона скончался один из участников – Садовой

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Во время львовского полумарафона скончался один из участников – Садовой

23-летний участник львовского полумарафона скончался во время забега, сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

"Большая беда на полумарафоне. юноша, 23-года, не добежал 200 метров. медики только что констатировали смерть. сочувствие родным и близким.", – написал Садовой на своей странице в фейсбуке.

Больше информации обещают сообщить во время брифинга организаторов забега.

Сегодня во Львове проводят 6-й Молокия полумарафон , участи в котором принимают 2500 человек.

Теги: #львов #забег #садовой #смерть
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