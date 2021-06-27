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12:03 27.06.2021

Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы остановить раздачу российских паспортов на Донбассе - МИД

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Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы остановить раздачу российских паспортов на Донбассе - МИД

Для того, чтобы остановить выдачу российских паспортов на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса необходимы скоординированные шаги мирового сообщества, в том числе и санкционного характера, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе. Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту российского гражданства".. Фактически, это - российская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Таким образом он отреагировал на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с высказываниями президента Украины о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса, которая указала, что "логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно".

"Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики. Российская паспортизация - испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", элемент российских гибридных тактик против соседних государств. Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии", - подчеркнул спикер МИД Украины.

Он напомнил, что в апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в частности члены Совбеза ООН осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства украинцам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"По нашим данным, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта", - добавил Николенко.

Он заявил, что таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Зато, российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство", - указал спикер.

По словам Николенко, в таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядят особенно циничными и такими, которые не имеют ничего общего с реальностью.

"РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", - сказал Николенко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что "предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять".

Теги: #паспортизация #донбасс #мид
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