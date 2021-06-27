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10:43 27.06.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,7 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,7 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 180 млн 784 тыс. 684, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 917 тыс. 131 человека.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 621 тыс. 386 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 603 тыс. 886.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 233 тыс. 183, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 395 тыс. 751.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 386 тыс. 894 заболевших, умерло 512 тыс. 735 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 504,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 860 человек, в Индии - 284, Бразилии - 2 тыс. 396.

Теги: #коронавирус
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