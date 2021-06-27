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09:06 27.06.2021

Российские наемники на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток. 27 июня, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
В районе населенного пункта Шумы противник открыл огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Боевых потерь среди личного состава ОС нет.
За минувшие сутки, 26 июня, зафиксированы 15 нарушений режима прекращения огня.
В районе населенного пункта Пески противник трижды открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
Неподалеку Гнутового враг дважды обстреливал подразделения ОС из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Под Талаковской велся огонь из минометов калибра 120 мм.
Под Красногоровкой наемники трижды обстреливали украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Новомихайловки противник вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а под Старогнатовкой – из стрелкового оружия.
Вблизи Новгородского враг обстреливал украинских военнослужащих из вооружения БМП-1.
Неподалеку Золотого-4 российские наемники совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Под Широкино российские оккупанты обстреливали подразделения ОС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
На обстрелы противника украинские подразделения открывали огонь.

Теги: #оос #сводка #украина
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