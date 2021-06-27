Российские наемники на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток. 27 июня, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе населенного пункта Шумы противник открыл огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Боевых потерь среди личного состава ОС нет.

За минувшие сутки, 26 июня, зафиксированы 15 нарушений режима прекращения огня.

В районе населенного пункта Пески противник трижды открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Неподалеку Гнутового враг дважды обстреливал подразделения ОС из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Под Талаковской велся огонь из минометов калибра 120 мм.

Под Красногоровкой наемники трижды обстреливали украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловки противник вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а под Старогнатовкой – из стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского враг обстреливал украинских военнослужащих из вооружения БМП-1.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Под Широкино российские оккупанты обстреливали подразделения ОС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские подразделения открывали огонь.