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08:16 27.06.2021

В Украине за сутки зафиксировано 450 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 097 человек, 17 летальных случаев – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 450 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 097 человек, 17 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 450 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 1 097 человек, умерли 17 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 26 июня 2021 года в Украине зафиксировано 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28 медработников - 6). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 529 человек; летальных исходов - 17; выздоровели - 1097 человек", - указывается в сообщении на телеграм-канале.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 233 996 человек, выздоровели 2 163 069 человек, летальных случаев - 52 286.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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