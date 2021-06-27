В Одессе задержали подозреваемого в краже, который сбежал из-под конвоя

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в краже, который накануне сбежал из-под конвоя во время избрания меры пресечения, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Горожанина, 1985 года рождения, разоблачили на днях в одном из офисных помещений, куда он проник за компьютерной техникой. По данному факту было начато производство по ч.3 ст.15 и ч.3 ст.185 (кража – ИФ) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Вчера во время избрания меры пресечения в Приморском районном суде Одессы мужчина, пытаясь избежать ответственности, скрылся", - указывается в сообщении.

Для задержания беглеца руководством ГУ Нацполиции области сразу же была введена в действие специальная полицейская операция "Сирена", и через несколько часов местонахождение мужчины было установлено. Он скрывался в одной из квартир, что принадлежит его знакомым.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей