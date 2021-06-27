События

05:15 27.06.2021

В Одессе задержали подозреваемого в краже, который сбежал из-под конвоя

1 мин читать
В Одессе задержали подозреваемого в краже, который сбежал из-под конвоя

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в краже, который накануне сбежал из-под конвоя во время избрания меры пресечения, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"Горожанина, 1985 года рождения, разоблачили на днях в одном из офисных помещений, куда он проник за компьютерной техникой. По данному факту было начато производство по ч.3 ст.15 и ч.3 ст.185 (кража – ИФ) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Вчера во время избрания меры пресечения в Приморском районном суде Одессы мужчина, пытаясь избежать ответственности, скрылся", - указывается в сообщении.
Для задержания беглеца руководством ГУ Нацполиции области сразу же была введена в действие специальная полицейская операция "Сирена", и через несколько часов местонахождение мужчины было установлено. Он скрывался в одной из квартир, что принадлежит его знакомым.
Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей

Теги: #побег #подозреваемый #украина #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:54 27.06.2021
В Донецкой области полицейские обнаружили в такси около 300 пакетиков с наркотиками

В Донецкой области полицейские обнаружили в такси около 300 пакетиков с наркотиками

02:54 27.06.2021
В Житомирской области директора коммунального предприятия задержали при получении 350 тыс. грн "отката"

В Житомирской области директора коммунального предприятия задержали при получении 350 тыс. грн "отката"

01:29 27.06.2021
В Киевской области из-за непогоды прорвало дамбы

В Киевской области из-за непогоды прорвало дамбы

00:23 27.06.2021
СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который пытался вывезти из Украины товары для военно-промышленного комплекса РФ

СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который пытался вывезти из Украины товары для военно-промышленного комплекса РФ

22:07 26.06.2021
Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии с вопросами о будущей политике в отношении Украины

Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии с вопросами о будущей политике в отношении Украины

21:08 26.06.2021
В Киеве правоохранители проводят обыски в помещениях коммунальных ритуальных служб и территории Лесного кладбища

В Киеве правоохранители проводят обыски в помещениях коммунальных ритуальных служб и территории Лесного кладбища

20:00 26.06.2021
Спасатели погасили пожар в магазинах хозтоваров на рынке в Чугуеве

Спасатели погасили пожар в магазинах хозтоваров на рынке в Чугуеве

19:10 26.06.2021
Порошенко осудил идею референдума об отделении оккупированных территорий от Украины

Порошенко осудил идею референдума об отделении оккупированных территорий от Украины

12:28 26.06.2021
Посол Германии о вопросе членства Украины в НАТО: все боятся быть с Россией в прямой войне

Посол Германии о вопросе членства Украины в НАТО: все боятся быть с Россией в прямой войне

09:31 26.06.2021
Минздрав: В Украине за сутки вакцинировано от COVID-19 рекордное количество - 97 тыс. 130 человек

Минздрав: В Украине за сутки вакцинировано от COVID-19 рекордное количество - 97 тыс. 130 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российскими наемниками района н.п. Пески

МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

В Украине 26 июня отмечают День крымскотатарского флага

Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российскими наемниками района н.п. Пески

Алиев заявил о необходимости создания рабочей группы по делимитации границы с Арменией

Порошенко: Крымскотатарский флаг - это символ несокрушимости и любви к родной земле

Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор

МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

Спасатели перешли на усиленный режим работы на время празднования Дня Конституции

В Великобритании выпустили монету в память о супруге Елизаветы II

Синоптики предупреждают о возможной грозе в Киеве в субботу днем

США в День крымскотатарского флага призвали РФ прекратить оккупацию Крыма

Американский ракетный эсминец направляется в Черное море для участия в учениях Си Бриз-2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА